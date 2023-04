Comunidad casi lincha a presunto asesino de Yasmina: Policía lo capturó

“Lo único que queremos ahora es que se haga justicia, que esto no quede impune. Le pedimos a las autoridades que no suelten al capturado porque, aunque no disparó, sí participó en el crimen”.

Indignados y sumergidos en una profunda tristeza están los familiares de Yasmina Lambis Pérez, de 40 años, quien murió tras ser baleada en la terraza de su casa, en la calle principal del barrio Chiquinquirá. Ocurrió el Viernes Santo, a las 4 de la tarde. Lea también: Dolor en Chiquinquirá: a bala matan a mujer en la terraza de su casa

Esta mañana, en las instalaciones de Medicina Legal, la familia de la víctima contó detalles del hecho. “Nosotros estábamos sentados de la terraza de la casa, viendo jugar fútbol en la calle a varios muchachos. Yasmina comía arroz de frijolito con pescado cuando llegaron dos tipos y uno sacó un arma de fuego y disparó contra otro hombre que estaba cerca de la casa.

“Se escucharon los disparos y cuando vimos, Yasmina estaba ensangrentada. La llevamos al Hospital Universitario del Caribe, pero horas después nos dijeron que había muerto”, contó una hermana de la víctima.