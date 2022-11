Con tiros de gracia matan a 2 hombre en Altos del Rosario, sur de Bolívar

Al principio no se sabía quiénes eran las personas, pero de acuerdo con algunas informaciones de vecinos de los sectores El Chorro y San Jorge, cerca de donde fueron hallados los cuerpos, escucharon los disparos, pero nadie se atrevió a salir.

Hasta ahora no hay nada claro sobre un doble homicidio en Altos del Rosario, municipio del sur de Bolívar, ocurrido en la noche del lunes festivo.

Los dos cuerpos quedaron tirados en la vía pública y todo indica que ambas personas se conocían entre si.

Al consultar a la Policía de Bolívar por este caso no confirmaron las identidades, pues se informó que las labores del levantamiento de los cuerpos no se pudieron hacer porque, al parecer, familiares de las víctimas no permitieron realizar estas diligencias.

Miembro del Ejército Nacional y de la Policía de manera conjunta realizan operaciones para dar con los presuntos responsables, quienes serían supuestos miembros de un grupo ilegal.