Condenado por asesinar a 3 mujeres: “La justicia fue rápida, contundente”

Nos alivia un poco, tomamos esta decisión con algo de satisfacción, aunque esto no me devuelve a mis hermanas, pero nos sentimos bien por la manera rápida y contundente con que actuó la justicia en este caso”. Esas fueron las primeras palabras de Mariano Madero al conocer la condena de 540 meses (45 años) de cárcel contra el hombre que mató a sus dos hermanas, Loliluz y Eilin Madero, y a la mamá de ellas, Edenis Guerrero, el pasado 25 de marzo en el barrio San Pedro Mártir. Mariano le dijo a El Universal que la decisión judicial contra Oswaldo de Jesús Castro Morelos se dio a las 11 de la mañana de ayer, luego de una audiencia virtual que comenzó una hora antes y que fue presidida por el Juez Primero Penal del Circuito de Cartagena con funciones de Conocimiento. Según Mariano, la defensa del sentenciado apeló la decisión de primera instancia. El pasado 12 de junio, en la audiencia de acusación, Castro Morelos, apodado ‘el Mono Changón’ se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, que son feminicidio agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, con el fin de obtener un beneficio de rebaja de pena. La Fiscalía solicitó ante el juez la pena máxima de 60 años de cárcel para Castro Morelos. “Él se acogió a la rebaja de pena para que le acortaran la pena en un 25 por ciento. Él aceptó todo porque hay pruebas contundentes que demostraron que ese hombre actuó con sevicia para matar a mis hermanas y a la madre de ellas. “Fue un triple homicidio el que cometió, incluyendo feminicidio. Esto es algo nunca antes visto en Cartagena”, manifestó Mariano Madero.

La tragedia

El miércoles 25 de marzo, Eileen Madero Guerrero llegó a la calle 14 del barrio San Pedro Mártir, a la casa de Oswaldo de Jesús, para recoger unos enseres que se quería llevar a la casa de su mamá, en Vista Hermosa, luego que decidiera no vivir más con su pareja sentimental. Ella alegaba que era víctima de violencia intrafamiliar desde hace mucho tiempo. Sus familiares aseguran que llevaban un año y medio de relación. En la residencia, cuentan algunos vecinos del sector, se escucharon muchos gritos e insultos por parte de la pareja. Luego de unos minutos de la discusión, Eileen decidió llamar a su mamá Edenis Guerrero y a su hermana Loliluz para que la ayudaran a llevarse todo lo que hacía falta. Las mujeres no demoraron en llegar a la vivienda y entraron a recoger las cosas. Dicen los testigos que la discusión se volvió más fuerte; a tal punto de que no solo escuchaban los de las casas cercanas, sino las más retiradas. Todo indicaba que en esta ocasión no solo gritaban Eileen y Oswaldo, sino también las otras mujeres. Los residentes de la zona informaron a la Policía que supuestamente en un momento de ira, Oswaldo entró a una de las habitaciones, y tras agarrar un arma de fuego, presuntamente disparó en contra de las mujeres. Eileen cayó en la terraza de la vivienda con signos vitales; mientras que la mamá de ella y su hermana murieron en el acto en plena vía pública. De Oswaldo se supo que se montó en su moto y se fue al barrio La María, donde vive una tía suya vive, para buscar refugio, pero las autoridades en medio de las pesquisas pudieron ubicarlo y capturarlo de inmediato.

Reacciones