Controlado incendio en la torre 1 del Centro Comercial Buenavista

Agregó que “gracias a una llamada oportuna se puedo llegar a tiempo y se pudo controlar. El conato se presentó en un cuarto donde guardan cosas viejas. No sabemos qué lo originó, pero ya está controlado. Estamos en la etapa de enfrentamiento para que las personas puedan entrar y sacar sus vehículos”.

“Damos parte de tranquilidad al anunciar que el conato fue controlado de manera inmediata. No hay heridos, no hay carros incendiados, los que estaban cercas fueron evacuados oportunamente”, dijo Pérez.

El capitán del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Jaime Pérez, dio un parte de tranquilidad al anunciar a los medios que el incendio que se presentó este sábado por la noche en el Centro Comercial Buenavista fue controlado oportunamente y no se presentaron hechos que lamentar.

Indicó que “nosotros llegamos a apagar el incendio y eso se hizo oportunamente, ahora le toca a las autoridades correspondientes investigar las causas del incendio. Le damos parte de tranquilidad a la ciudadanía de que todo está bien y no hay personas heridas ni vehículos incendiados. Los que están adentro deben esperar a que se dé la orden para que los puedan sacar. Estamos en la etapa de enfrentamiento y esperemos que las personas puedan ingresar y sacar sus carros”.

No se ha permitido el ingreso de personas porque en el sótano hay mucho humo y hasta tanto no se disperse no podrán permitir el acceso de las personas.

Este es el segundo incendio que se presenta en el Centro Comercial Buenavista, el anterior se presentó en el mes de mayo y esa oportunidad fue en el tercer piso de la Torre 2.