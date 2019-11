Crimen de menor en Mandela sería por robo de tres bicicletas

Reclamar el robo de tres bicicletas habría sido el motivo que llevó a la muerte al adolescente José Ángel Pérez Londoño, de 17 años, en el barrio Nelson Mandela.

El hurto ocurrió hace una semana en casa de Pérez Londoño, en el sector Campo Bello, y aunque el joven nunca le reclamó al presunto delincuente, un hermano si lo hizo. Todo indica, según versiones de testigos y familiares de la víctima, que el ladrón habría tomado venganza contra José Ángel.

El ataque contra el menor ocurrió el viernes pasado, a eso de las 4:30 de la tarde, en ese mismo sector, cuando iba con uno de sus seis hermanos a comprar una pimpina de gas por orden de su mamá.

“No sé por qué fue que sucedió eso la verdad. Si mi hijo (José) nunca buscó problema; no entiendo nada”, dijo ayer Fabiola Londoño Torres, madre del hoy difunto.

Según las autoridades, el presunto responsable del homicidio es conocido como ‘Jhon’, quien está huyendo.

Fabiola manifestó que Jhon es quien se habría robado presuntamente tres bicicletas de la casa de José Ángel, pero afirma que este último nunca le reclamó por eso. Agrega, sin embargo, que otro de sus hijos sí le reclamó en varias ocasiones a ‘Jhon’, quien respondió supuestamente que se desquitaría con su hermano mayor (José).

“Fueron varias las veces que supuestamente él (Jhon) amenazó con hacerle daño a mi hijo, pero no creíamos que fuera a hacerlo”, dice la madre.

Dicen los dolientes de José que a ‘Jhon’ se le tendió la mano, pues en varias ocasiones le dieron comida, ropa y hasta dinero. Lastimosamente, esa misma mano fue la que presuntamente agredió a ‘el Chino’, como era conocido José.

Ese viernes en la tarde, ‘Jhon’ se topó de frente con José y su hermano cerca de la discoteca Black and White, y sin decir una sola palabra, se abalanzó en contra de su rival y con un cuchillo en mano supuestamente le causó dos heridas, una en la espalda que le afectó uno de los pulmones y otra en el tórax que alcanzó el corazón.

Mientras el agresor huía, Pérez Londoño sacaba fuerzas de donde no tenía y como pudo se levantó, y con su hermano se devolvieron a casa.

“Él llegó a la casa todo lleno de sangre y me dijo que no podía respirar. Entonces con la ayuda de unos vecinos lo montamos en una moto y lo llevamos al CAP -de Nelson Mandela-, pero las heridas eran muy graves y lo remitieron a Gestión Salud -de San Fernando-, pero no lo pudieron atender ahí y lo enviaron a la Clínica de El Bosque, donde lo intervinieron quirúrgicamente a corazón abierto”, anotó la madre.

Pese a la atención inmediata, el adolescente entró en paro y a eso de las 3:10 de la tarde del lunes falleció.