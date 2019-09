Crimen de un joven en El Reposo: “Mataron a mi hijo delante de mí”

Riña y cuchilladas

“Mis hijos se toparon con ellos y hubo un cruce de palabras que terminó en trifulca”, relata Arlís. Todos resultaron heridos con cuchillos. Tras acabar la riña, tanto Yoiser como Yeider siguieron su camino.

Cuando dieron la espalda, Yoiser volvió a mirar hacia atrás y se percató de que el supuesto matón iba hacia ellos con el revólver en la mano.

“Corre Yeider, corre”, fue lo que supuestamente le dijo Yoiser a su hermano antes de intentar escapar, pero lastimosamente el joven no pudo hacerlo, pues un balazo lo impactó por la espalda. El disparo lo hizo supuestamente David.

“Yoiser llegó y nos avisó que estaban matando a Yeiner, por eso salimos hasta donde estaba mi hijo”, anotó Arlís. Al llegar, encontró que su ser querido estaba en el suelo malherido.

Con Yeider en el suelo, David presuntamente le propinó dos balazos más en una pierna a su rival. Fue ahí cuando su madre se metió entre los dos, rogándole al supuesto matón que no acabara con la vida de Yeider.

“Yo le rogué que no me lo matara, porque mi hijo no lo conocía, pero ese tipo fue salvaje y me pegó cachazos en el ojo, la cabeza y me arrastró. Mi hijo le dijo en agonía ‘compa ya, todo bien, ganaste, no sé quién eres’”, manifestó llorando Arlís García.

Los ruegos y súplicas de los parientes fueron infructuosos, pues presuntamente David, sin contemplación descargó el arma en la humanidad de Yeider. “El sobrino (de David), también acuchilló a mi hijo y David, después que Yeider estaba muerto, le pegó varias patadas en la cara”, dijeron los dolientes.