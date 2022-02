Crimen en San Francisco: “A Alejandro lo atacan a mansalva en estadero”

A pesar de esta hipótesis, los vecinos de Meza Almario aseguraron que los amigos que estaban con él dicen que no hubo tal “pelea”, y que a Alejandro lo acuchillaron a mansalva. “No sabemos por qué lo acuchillaron, él de verdad que no era un joven de problemas. Le puede interesar: Cayó el primero de los once más buscados en Cartagena