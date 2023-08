Daniel Felipe desapareció en La Esperanza y su familia lo anda buscando

Daniel Felipe Meza de La Rosa, de 28 años, llegó a la 1 de la tarde del viernes 4 de agosto a su casa en la calle Cubero Niño del barrio La Esperanza. Luego de estar un tiempo allí, le dijo a su mujer que iba a salir nuevamente

Su madre, doña Nelcy Ester de La Rosa, cuenta que su nuera le explicó que Daniel Felipe salió ese mediodía y ante la preocupación por su demora esta le pidió el favor que lo llamara y así lo hizo. Lea aquí: Joven desapareció cuando iba a estudiar: su familia está desesperada

“Ella me dijo lo que estaba pasando, sin embargo, llamé a Daniel ese mismo viernes, siendo como las 8 de la noche y me contestó. Me aseguró que ya estaba rumbo a la casa, que no se demoraba. Desde allí no he podido hablar con él”, comentó la madre del hoy desaparecido.