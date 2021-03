Denuncia al padre de su hija por agredirla brutalmente en Olaya

“Me siento fatal. Ese hombre me golpeó sin compasión y ahora quiero que responda ante las autoridades”. Con tristeza y repudio, Katerin Paola Bojato García, de 20 años, habla del sujeto que, al parecer, la agredió salvajemente en la tarde del martes en una vivienda del sector Central, de Olaya Herrera.

La joven, quien reside en el barrio República de Venezuela, denunció ante las autoridades el hecho y fue valorada en Medicina Legal; sin embargo, las heridas que quedaron en su mente y corazón siguen doliendo.

Relato de horror

“Yo fui a la casa de la madre de él a buscar un dinero que me iba a dar para el colegio de mi hija. Cuando estaba en Olaya me puse a charlar con una muchacha, de repente apareció y me dijo ‘te haces la loca’; entonces yo no presté atención y entré la casa y usé el baño.

“Cuando estaba allí, él entró y comenzó a darme puños en la cara y el cuerpo, luego usó una jarra metálica para seguir golpeándome”, contó la mujer, quien dijo haber tenido seis años de relación con el supuesto agresor, aunque nunca vivieron juntos. De esa relación hay una niña de 2 años y medio.

“Mi hijita vio todo. Ella solo le decía al papá que no me maltratara más, pero él la empujó y la sacó del lugar. Nadie me ayudó, solo una hermana de él intentó apartarlo de mí”, anotó Katerin.

Aseguró que “la Policía lo está buscando por violencia intrafamiliar, mientras yo espero que dé la cara”. Agregó a su relato que tras ser golpeada corrió hasta el Cuartelillo de Olaya para pedir auxilio. “La Policía fue a buscarlo, pero ya no estaba en la casa. En verdad siento que las autoridades me están ayudando”, dijo.

Katerin anotó que “ese hombre está obsesionado conmigo porque yo le soy indiferente”. La mujer invitó a todas las personas que son víctima de agresión física y psicológica a denunciar.