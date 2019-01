Denuncian atraco a mano armada a residentes de Bocagrande

Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando María* y su esposo iban saliendo del Carulla de Bocagrande sobre la Cuarta Avenida, cuando dos ladrones los interceptaron y les hicieron pasar un mal rato.

“Se nos acercaron dos hombres en una motocicleta y nos pidieron que le entregáramos nuestros relojes, apuntándonos con armas de fuego”, relató la víctima, quien tuvo que acceder a las peticiones de los ladrones por preservar su vida.

En medio del robo, las víctimas fueron ultrajadas por los delincuentes, quienes no dejaban de amenazar con el arma de fuego.

“Nadie intervino, el personal de seguridad no hizo nada porque se encontraba desarmado, y eso no es justo, ya que se presentan este tipo de emergencia y no pueden ayudar a salvar una vida”, dijo María.

El reloj que le fue hurtado a María es marca Rolex y manifestó que, “no es la primera vez que ocurre un hecho como este en ese sector”. Además, hizo un llamado a las autoridades para que realicen mas controles de seguridad en la zona.

Los atracadores

En la información entregada por las víctimas a la Sijín de la Policía, describen a uno de los atracadores como un hombre alto, flaco y color de piel blanca, que llevaba una gorra roja con blanco y una chompa azul turquí.

Estos se desplazaban en una motocicleta, y, se presume que una camioneta tipo Duster que se encontraba en la zona, también los acompañaba. Uno de los dos atracadores no tenía casco y por el acento se presume que son paisas.

*El nombre de la víctima fue cambiado por seguridad.