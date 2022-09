Denunció a su exmarido porque la acuchilló y golpeó, en Tierrabomba

Le puede interesar: ¡Hay justicia! Condenado por atroz feminicidio de Urvana Pérez en Bolívar

Agrega que el hombre, de 41 años, comenzó a engañarla con varias mujeres, a quitarle dinero y maltratarla física y psicológicamente, por lo que decidió dejarlo. “Comenzó a asistir a una iglesia cristiana, dejó de tomar, cambió su actitud y yo le creí y volvimos, pero apenas regresamos siguió maltratándome”, añadió.

A principio de este año tomó la decisión de alejarse por completo de él pero, “comenzó a buscarme, intentó agredirme sexualmente varias veces y eso me daba miedo porque yo tengo dos hijas”.

Tuvo que cambiar las chapas de las puertas de su casa, cambiar de número telefónico y solicitar amparo policial. “Pero eso no fue suficiente porque me seguía amenazando y golpeando. Un día me persiguió en Cartagena, en una moto, me jaló mi bolso y me hizo caer de la mototaxi en que iba. Me fracturó dos dedos”.