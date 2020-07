Desaparición de docente en San Juan: 2 condenados y 23 años de búsqueda

Según Saturnino, un exjefe de las Auc les aseguró que al profesor lo dejaron en esa zona luego de ser prácticamente fusilado. El hermano de Atilio dice que ahora tienen puestas las esperanzas en una organización no gubernamental, de carácter humanitario, que busca a personas desaparecidas en el conflicto que se vivió en Colombia a finales de los 90.

Aunque han ido unas cuatro veces a esa zona acompañados de exmiembros de las Auc que hacían parte del grupo que secuestró esa mañana del 27 de julio de 1997 a Vásquez Suárez, no han hallado indicios de que allí podrían estar sus restos.

Del Atlántico a

San Juan

Atilio José Vásquez Suárez era oriundo de Arroyo de Piedra, corregimiento del municipio de Luruaco, en el Atlántico. Luego de realizar sus estudios universitarios en Bogotá, llegó a Cartagena, donde fue profesor en seis colegios. En esta ciudad conoció a quien se convertiría en su esposa, Zoyra Iglesias.

En 1992, ambos se trasladaron a San Juan y es entonces cuando Atilio se convierte en rector del colegio Diógenes Arrieta. El día en que fue secuestrado y posteriormente torturado salía del estadio en ese municipio.

“Iba en una moto de la que lo bajaron, le dieron un golpe y lo montaron en una camioneta. Parece ser que llegaron a El Totumo. En las averiguaciones que yo he hecho por mi cuenta logré que uno de los que participó me hiciera un croquis, sin embargo no se ha podido localizar”, cuenta Zoyra, precisando que hasta el 2014 visitó cuatro veces el lugar en el que habría sido sepultado o arrojado a una quebrada su esposo Atilio José Vásquez Suárez.

También manifiesta que cada vez que llega al lugar conocido como El Totumo es como si buscara reconstruir un momento que no vivió para determinar, de una vez por todas, si su esposo está en un fosa común o si sus asesinos lo lanzaron al agua aquel 27 de julio de 1997.

Para Zoira y Saturnino, la búsqueda de un familiar desaparecido es algo difícil de asimilar. “Nuestra esperanza ahora es saber la verdad de lo que pasó con él”, dice Saturnino.