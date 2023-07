Disparan contra negocio comercial del esposo de parlamentaria del Atlántico

La noticia podría pasar desapercibida como tantas otras que a diario ocurren en ese municipio perteneciente al área metropolitana de Barranquilla, donde las extorsiones son el pan de cada día. Y no podía pasar desapercibida porque el local pertenece al esposo de la representante a la Cámara por el Atlántico, Ana Monsalve Álvarez, y quien también es la hermana del actual alcalde de esa población, Rumenigge Monsalve Álvarez.

“Nosotros nunca hemos recibido amenazas ni hemos sido contactados por los extorsionadores, pero es preocupante que esto ocurra, porque los tipos llegaron y dispararon contra los trabajadores y contra las personas que estaban a esa hora en el local”, dijo la Representante.

Anotó que el local estaba abierto a esa hora porque se estaban imprimiendo unas pancartas y unos estampados con motivo de la celebración de la virgen María Magdalena, que por estos días se realiza en Malambo. Siga leyendo: Sicarios llegan en taxi y le dan cuatro balazos a hombre en una tienda

“Cuando me enteré el susto fue grande porque unos minutos antes mi esposo estaba allí con nuestros dos hijos. Los tipos llegaron después y dispararon contra los que estaban trabajando y los que estaban visitando a esa hora el local. Por fortuna, y gracias a Dios, no hubo personas lesionadas, pero sí es algo que nos debe preocupar a todos. La inseguridad, no es solo del Atlántico, es en toda Colombia y por eso desde el Congreso hemos hecho control político a los ministros para que se revisen las políticas de seguridad en el país”, terminó diciendo.

Sobre este hecho, la Policía Metropolitana no se ha pronunciado aún.