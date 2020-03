Doble crimen en Pasacaballos: ¿venganza o pelea callejera?

Un viejo lío entre habitantes de Pasacaballos tiene sumido a ese corregimiento en un clima de tensión desde la noche del domingo, cuando en un ataque despiadado, un sujeto mató a dos hombres tras atacarlos a cuchillo.

Las víctimas mortales son Heyner Ávila Matute, de 19 años; y Robert David Orozco Ramírez, de 18. Ambos se desangraron antes de ser ingresados al CAP de Pasacaballos.

En el pueblo los rumoren van y vienen. Hay quienes aseguran que las víctimas estaban departiendo en las afueras de una discoteca cuando se formó una riña con el presunto homicida. Otros manifestaron que no hubo dicha pelea, que el señalado como responsable llegó a cometer el hecho sin cruzar palabras.

Esta versión está siendo investigada, pues la Policía obtuvo información que deja ver que los fallecidos estaban tratando de ubicar a su verdugo para atacarlo, pero alguien le avisó.

“Al agresor varias personas fueron a advertirle que no saliera de su casa, que en la gallera lo estaban buscando. Sin embargo, se fue para la zona rosa del pueblo y llegaron los dos jóvenes con las intenciones de agredirlo y este no se dejó y los atacó violentamente”, manifiesta la institución.

Los uniformados lograron arrestar al presunto asesino, quien fue identificado como Yordi Marimón Julio. “El joven, luego de garantizarle su derecho a guardar silencio, manifestó que ‘ya era hora de solucionar ese problema’”, informó la Metropolitana.

Adalgiza Matute Ahumedo es la mamá de Heyner y ayer en su vivienda en la calle La Cruz, de Pasacaballos, habla lo poco que sabe de la tragedia que la embarga.

“Yo no estaba en el pueblo. Me avisaron como a las 8:30 de la noche que mi hijo estaba muerto. Lo que sé es lo que han dicho por ahí. Mi hijo iba con su amigo Robert en la moto cuando fueron atacados con machete. No los dejaron bajar de la moto”, dijo la mujer entre lágrimas.

También confirma lo rumores del viejo pleito que existía entre Heyder, Robert y Yordi. “Ellos ya habían tenido problemas por un primo. Desde que mi hijo se metió en eso por su familiar quedó la rencilla”, explicó Adalgiza.