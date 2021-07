Dolor en Puerto Rey: niña de 1 año se ahogó en tanque de agua

El grito ensordecedor de una pequeña fue lo que alertó a los habitantes de una casa en la comunidad de Puerto Rey que algo grave estaba pasando a las 8:40 de la noche de ayer lunes.

Todos quedaron destrozados con la escena que encontraron. Una niña, de los varios que viven en el lugar, estaba de cabeza en un tanque que tenía agua. No lloraba, no se movía, parecía que no respiraba.

La tragedia

María Celeste Coronado Urbina había cumplido un año hace un mes. Era la menor de tres hermanos y en esa trágica noche, en una comunidad de la zona norte de Cartagena, la habían dejado acostada en la cama cuando se levantó y sola fue al baño.

“Acababan de llegar a la casa, mi hermana bañó a sus hijos y María Celeste fue la primera, así que la dejó dormida en la cama para seguir con los dos mayores”, contó una tía de la menor.

Agrega la mujer que su sobrina se bajó en silencio, salió de la habitación y fue al baño. Se habría tropezado con un pequeño tanque que tenía poca agua.

“Mi hermana terminó de vestir a la niña mayor y la mandó al baño. Ella (la pequeña) fue la que encontró a María Celeste en el tanque”.

La mamá de la menor estaba hoy en Medicina Legal y casi no podía hablar al recordar esa trágica situación; las lágrimas eran las que aparecían. La noche del accidente se había armado de valor e hizo todo lo que pudo para tratar de salvar a su hija.

“Ella la cargó, le sacó del agua y le dio respiración boca a boca. En el camino al puesto de salud de La Boquilla María Celeste iba viva, pero llegando murió, la ingresaron ya sin signos vitales”, explicó la mujer.

Amigos, conocidos y familiares de la niña la despiden en redes sociales con fotos y mensajes recordándola. “Te amaremos por siempre, Cele Cele”, le escriben. “Qué falta nos harás”.

En medio del dolor, saben que ahora vienen los servicios fúnebres para los que no tienen los suficientes recursos, por lo que pusieron a disposición el número 300 698 1827 para que se comunique quien desee colaborarles.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.