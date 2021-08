Dos heridos en aparatoso accidente de tránsito en Magangué

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la mañana de ayer, en el puente Santa Lucía, el cual hace parte de la interconexión vial Yatí-Bodega, en Magangué, y dejó como resultado a dos personas gravemente heridas.

Al parecer, la camioneta marca Toyota, línea Fortuner, color gris y placas UCR127, perdió el control del vehículo en la curva del puente, para luego estrellarse en la baranda y caer al vacío.

La víctimas, quienes fueron identificadas como Robin Tovar Villegas, de 28 años, oriundo de Sincelejo; y Juan Camilo Zuluaga Londoño, de 25 años, fueron trasladados al Hospital La Divina Misericordia, donde médicos le brindaron los primeros auxilios.

La comunidad se encuentra preocupada, ya que los accidentes en esta zona son constantes; dicen que no hay una buena señalización, además de no contar con una iluminación apropiada, por lo que le piden a las autoridades una pronta solución para que no sigan ocurriendo este tipo de sucesos.

