Dos heridos en hechos de intolerancia en Mandela y Bicentenario

Dicen que todos tenemos un propósito de vida y que nada ni nadie lo puede alterar, solo Dios. Esto puede aplicarse a dos hechos violentos en los que milagrosamente quedaron con vida las víctimas.

Uno ocurrió en la noche del primero de abril, cuando se conmemoraba en el mundo el Jueves Santo. En el sector Estación de Bombeo de Nelson Mandela fue baleado en la cara Wilmer Fernando Ortiz Herrera, de 22 años. Al parecer, la víctima estaba transitando por una calle cuando fue sorprendida por un sujeto que le disparó en la parte izquierda de su rostro y huyó.

Fue trasladada a la Clínica Gestión Salud de San Fernando, donde se recupera. Según uniformados, el herido tenía en su poder un arma de fuego y tiene anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes y por un homicidio ocurrido el 29 de marzo del 2018. La víctima fue Guillermo Benítez Hernández, por lo que no descartan un ajuste de cuentas.

“Estaba durmiendo”

El segundo hecho violento ocurrió en la manzana 76A, Torre 24 del barrio Ciudad del Bicentenario, en la madrugada de este sábado. Juan Felipe Cantillo Reales, de 19 años, resultó herido en una pierna y en la espalda tras intentar controlar una discusión entre un hermano y un vecino.

“Yo estaba durmiendo, pero me di cuenta que mi hermano y mi papá estaban discutiendo con alguien. Me levanté para evitar una tragedia y por poco me matan a mí. Ellos peleaban con un vecino que es conocido como ‘Juancho’, que ya tiene más de 40 años. También estaba la mujer del vecino y otro sujeto”, contó Juan Felipe, quien se recupera en un centro médico.

Añadió que “ese vecino tomó un machete y me hirió en la pierna y la espalda, mientras que sus acompañantes me tiraban botellas de vidrio y piedras y yo no estaba armado ni nada. A mi no me gusta pelear, yo trabajo en albañilería y estudio en el SENA manipulación de alimentos”.

El joven está a la espera de una cirugía en la herida de su pierna que comprometió varios tendones y perjudica su movilidad. Sobre el agresor, la Policía informó que fue tras él pero ya no se encontraba en su vivienda. Sigue investigando el caso.