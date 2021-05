Dos meses sin Alexandrith: sin rastro de su paradero

Hace dos meses desapareció Alexandrith Sarmiento Arroyo en una playa de Punta Canoa. Eran las 2 de la tarde del viernes 19 de marzo cuando la menor, que para ese entonces tenía 15 años, salió de su casa en el barrio Sinaí de Bayunca, junto con el marido de su tía.

Al parecer, el sujeto la llevó a una playa para enseñarle a manejar moto. Sus padres aseguran que no pidió permiso para llevarse a la adolescente.

Desde esa tarde no han vuelto a saber de ella. Las autoridades la buscan, incluso, dan una recompensa de 20 millones de pesos por quien dé información de su paradero; sin embargo, todo ha sido en vano: no hay pistas.

Manifestaciones, plantones y otras actividades han hecho sus familiares, amigos y la comunidad de Bayunca para pedir celeridad en la investigación. La menor cumplió 16 años estando desaparecida y pasan los días la zozobra no termina para sus padres. El martes, en la vía Perimetral, realizaron un plantón.

Alexander Sarmiento, padre de ‘Ale’, dijo a este medio que “queremos que la Alcaldía se ponga pilas y deje de pendejear. Que no descuiden el caso de mi hija. Ofrecieron 20 millones de pesos de recompensa y eso no ha sido suficiente, entonces hagan algo nuevo para dar con su paradero. El hombre que la llevó a la playa sigue libre, eso no es justo”.

Su familia no pierde la esperanza de verla sana, salva y en casa. Si sabes de su paradero, comunícate con la Fiscalía al 122.