Drama de familia cartagenera por crimen de mujer en Ecuador

A Elena Cárdenas Beltrán no le tiembla la voz cuando dice con certeza quien es el presunto responsable de la tragedia que hoy vive una familia cartagenera.

Por una mejor vida

“Ese tipo como que se enteró que ella se iba a devolver y por eso me la mató. Es un mal tipo, es un asesino y espero que haya justicia”, expresó Cárdenas Beltrán.

En descomposición

La última vez que supieron de Diana fue el pasado 3 de octubre, cuando ella habló con uno de sus hermanos y le confirmó que se regresaría. Ella supuestamente ya tenía todo listo para volver al país, pero las cosas no se dieron como pensaba.

Entre el 3 y 6 de octubre, las amigas de Diana se extrañaron de no verla en la terminal de transporte, por lo que decidieron ir a su residencia para ver qué le había ocurrido. No habían llegado cuando un fuerte olo putrefacto les hizo pensar lo peor. El temor no les permitió acercarse más, sino que dieron aviso a las autoridades, que al llegar y entrar al cuarto encontraron a Diana tirada en la cama, en estado de descomposición, y con signos de haber sido estrangulada.

“Ese tipo fue el que me mató a mi niña, y por si fuera poco, se le llevó dinero en efectivo, una mercancía que se iba a traer para Cartagena, el celular y los documentos de identidad”, manifiesta Elena Cárdenas.