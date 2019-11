El costoso camino para sepultar a un familiar asesinado en otro país

La repatriación

Ha sido un largo camino lleno de prestamos y deudas para que sus familias puedan darle el último adiós a Diana, Álvaro y Norberto.

Según parientes de los tres cartageneros asesinados, el precio para la repatriación de sus cuerpos no ha sido constante, ya sea por el territorio donde sucedieron los crímenes, por los documentos requeridos para trasladarlos o por la cantidad de dinero que les piden y la falta de recursos para ello.

Mientras que la familia de Norberto Vargas Lozano, asesinado en Venezuela, se endeudó en cinco millones y medio de pesos, los familiares del acordeonero Álvaro Vega, muerto en Perú, han hecho prestamos cuatro veces por ese valor.

“Unos seis mil dólares ($20.268.000) hemos gastado en funerarias y papeleo para poder repatriar el cuerpo de Álvaro de Perú a Colombia. El proceso fue bastante ágil, porque el cónsul y el médico forense que atendieron el caso de mi sobrino eran cercanos a él y querían apoyarnos. Además, él tenía cédula de extranjero allá, lo que facilitó que nos dieran orden para trasladarlo”, manifestó Manuel Vega, tío de la víctima.

El costo de repatriación del cuerpo de Diana Cárdenas, sin embargo, ha sobrepasado las posibilidades de su familia, quienes, después de más de 20 días ni siquiera han podido ir a Ecuador para enfrentar al presunto homicida, Stalin Macías, su excompañero sentimental.

“Más de 20 días lleva mi hija en estado de descomposición porque no tengo el dinero para transportarla, he pedido ayuda, pero no me dan solución”, eso cuenta Elena Cárdenas, madre de Diana y a quien le piden 15 mil dólares para tener por fin el cuerpo de su hija.