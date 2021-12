El patrullero Edwin Zapata murió al frustrar robo sin estar en servicio

“Para él, primero era la seguridad del ciudadano. No le importaba si llevaba o no uniforme, siempre estaba dispuesto a ayudar. Y así me lo mataron, evitando un atraco aún sin estar en servicio”.

Con dolor, pero con orgullo describe su mamá al patrullero Edwin Enrique Zapata Alviz, asesinado en la tarde de ayer en la vía que va de Turbana a Turbaco. La mujer reclamaba el cadáver de su hijo, hoy en la mañana, en la morgue de Medicina Legal. Le interesa: Policía es asesinado de un balazo en la vía Turbaco-Turbana

Ella y otros familiares aseguran que a Zapata siempre le gustó ser policía. Deja una niña de 3 años y a su esposa embarazada. A ellas iba a verlas cuando encontró la muerte defendiendo a un ciudadano.