En 10 horas, dos asesinatos a bala en La Boquilla y Turbana

“Ariel no tenía problemas con nadie y menos con ese pelao -’Niño Cali’-, y quizás la persona a la que iban a matar sí estaba con Ariel, pero no estamos seguros”, afirmaron los familiares de la víctima, quienes esperan que se haga justicia.

La falta de luz que le facilitó al presunto homicida desenfundar su arma y atacar por sorpresa fue también su piedra en el camino, pues no pudo estabilizar la moto para huir y una turba se abalanzó sobre él. La Policía salvó al individuo del inminente linchamiento, pero no de la destrucción de su moto con fuego.

¿Atraco?

“Mija, ese man me quería atracar, te lo juro por Dios, me quería atracar”.

Esas fueron unas de las últimas palabras que el venezolano Ángelo Rafael Hernández Cietri, de 28 años, le dijo a su compañera sentimental mientras estaba en una camilla del CAP de La Boquilla, tras ser baleado a eso de las 10 de la mañana del domingo.

Hernández Cietri salió de su casa temprano para hacer una diligencia, pero cuando iba por un callejón en esa localidad se le apareció un sujeto armado con un revólver.

“Cuando Ángelo estaba caminando y hablando por celular, un sujeto que estaba drogado le tocó el hombro y le dijo ‘oye’ mientras le ponía el arma de fuego en las costillas”, cuenta la mujer de Ángelo.

Hernández giró e intentó reaccionar, pero el sujeto presuntamente le propinó un golpe en el rostro de un cachazo que lo tambaleó.

“Fue en ese momento que el sujeto ese le puso otra vez el revólver en el costado y le disparó”, dice la doliente de la víctima. Un mototaxista lo trasladó al CAP de La Boquilla.

“Los médicos no se habían dado cuenta que Ángelo tenía una perforación por el disparo. La bala lo atravesó. Me di cuenta de eso porque se me dio por tocarlo y revisarlo y por eso le dije a los médicos eso”, aseguró la mujer. Aunque las diligencias de remisión ya estaban listas, la herida hizo que se acelerara el proceso, por lo que fue trasladado a la Cínica San José de Torices, donde en horas de la tarde falleció, pues la bala perforó órganos vitales.

La Policía dice que tiene identificado al presunto agresor, pues se asegura que también reside en La Boquilla.