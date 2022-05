En accidente de moto muere secretaria del párroco de Soplaviento

May 09 - 09:36

Dolor

Tras conocerse la muerte de la joven, sus amigos dejaron ver su dolor en las redes sociales. “No sabes cuánto me va a doler ir a la procesión acuática en la Parroquia Inmaculada Concepción Soplaviento y que no nos volvamos a ver”. “Se apagó tú voz, pero tu recuerdo vivirá para siempre. Descansa en paz amiga de mi vida”. “Levantarse con una noticia así es fuerte. Yuli Daza no lo creo de verdad. Que mi Dios te reciba con los brazos abiertos”.

Hoy se cumplirán sus exequias en Soplaviento.