En accidente de tránsito murió trabajador del hospital de Marialabaja

“Cuando mis compañeros llegaron al sitio ya prácticamente no había nada qué hacer. José De la Cruz estaba muerto, pero nadie dice qué fue lo que ocurrió”, indicó un compañero de trabajo de la hoy víctima.

Un hermano del fallecido, en diálogo con este medio, expresó que una información preliminar indica que habría chocado con otro motociclista.

“No me han dado una información oficial. Me dicen que el muchacho de la otro moto está hospitalizado, pero no se qué tan cierto sea. Yo vivo en Turbaco y no he ido a Marialabaja a corroborar lo sucedido, además porque estoy en los papeles de reclamación del cuerpo en Medicina Legal”, indicó ayer el pariente.