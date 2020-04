En confusos hechos asesinan a un adolescente en Villanueva

Dos actos más de intolerancia entre jóvenes en riesgo se vuelven a registrar en redes sociales. El primero habría ocurrido el miércoles por la noche en el municipio de Villanueva, al norte de Bolívar y el segundo hecho se dio en el barrio Bicentenario, en Cartagena, el Jueves Santo.

En Villanueva hay consternación por el aumento de las riñas entre jóvenes en riesgo. Esta vez, la víctima fue José Miguel Velasco Cabeza, de 16 años, quien falleció el pasado miércoles, en la noche en una clínica de Cartagena, tras haberse visto involucrado en una pelea con un joven vecino.

“Eran las 8 de la noche del miércoles, cuando jóvenes del barrio Sitio Nuevo tuvieron una riña con los de nuestro barrio, llamado Pozo Hondo. José no salió a la pelea, no le gustaba eso. Cuando vio que ya no había pleito, decidió ir a visitar a su novia en un sector cercano llamado Soplaviento. Nosotros vivimos en el sector Concolón”, relató Arnulfo Cabeza, abuelo del adolescente fallecido.