En dos años, cuatro muertos por los arroyos en Cartagena

Electricista independiente, mototaxista, conductor, albañil y promotor y cobrador de prensa. Jimmy Puerta Collazos hizo de todo para ganarse la vida. Las dos primeras ocupaciones las alternó en los últimos meses por la pandemia del COVID-19.

Vivía con su esposa Diana Salcedo Tapias en el sector Martha Curi, en el barrio San José de Los Campanos, desde hace años. Muy cerca residen otros de sus familiares. De allí salieron Jimmy y Diana el lunes en la tarde, cuando aún no llovía. Hernando Díaz, familiar cercano de él, asegura que “salieron a hacer una vuelta”.

Regresaban a casa cuando los sorprendió el aguacero que comenzó a caer en la ciudad entre 7 y 8 de la noche. Pese a las advertencias de quienes estaban por allí, y con tal de volver al hogar lo más pronto posible, Jimmy siguió su recorrido y trató de cruzar el arroyo que pasa por la denominada calle de ‘la Lengua’, entre los barrios Blas de Lezo y San Pedro, antes del puente frente al sector conocido como El Rubí.

La fuerte corriente le impidió a Jimmy llegar al otro extremo de la vía. Su mujer fue la primera en caer de la moto, según testigos, y él, en su desespero por salvarla, corrió con la misma suerte. Curiosos les lanzaron cuerdas y todo lo que tuvieron a su alcance para tratar de ayudarlos, pero la fuerza del agua impidió cualquier esfuerzo. Lo único que pudieron rescatar los improvisados rescatistas fue la moto.

Los cuerpos de Jimmy y Diana recorrieron los barrios de San Pedro, El Rubí, Los Alpes, 13 de junio y Olaya Herrera antes de terminar en el Caño Caimán, a orillas de la ciénaga de la Virgen. Un pescador los descubrió el martes a las 8 de la mañana.

Por la placa de la moto, un hijo de Jimmy se enteró que era su papá quien se veía en un video que comenzó a circular por las redes sociales el mismo lunes en la noche cuando era arrastrado por el arroyo. El hijo de Jimmy no vivía en casa de él y para no alertar a la esposa, creyendo que su papá estaba solo, decidió esperar hasta el día siguiente para dar la trágica noticia.

Con el hallazgo de los cuerpos fue que se enteró su hijo que junto con Jimmy también murió Diana. En Los Campanos solo sabían en la noche del lunes que los dos estaban desaparecidos.

“Ellos salieron a hacer una vuelta y ya venían de regreso cuando ocurrió la tragedia. Un hijo de él, que no es hijo de Diana, fue el que se enteró primero, pero no dijo nada para no alarmarla a ella, no sabiendo que los dos estaban juntos”, le dijo Hernando ayer a El Universal.

Los cuerpos de Jimmy y Diana aún permanecían ayer en la morgue de Medicina Legal.