En el tradicional ‘moja - moja’, hombre murió degollado en el Atlántico

Como Ever Sarmiento fue identificado el hombre que este domingo fue degollado por otro que utilizó un pico de botella para cortarle el cuello, cuando entró a defender a sus hijos que estaban involucrados en una pelea.

El hecho se presentó en el municipio de Santo Tomás, donde es tradicional que los 20 de enero las personas se involucren en el tradicional ‘moja- moja’, que consiste en echarse agua o mojar a otros que pasen por el lugar donde se está jugando.

Al parecer eso era lo que estaba pasando en una de las calles del barrio Cristo Rey de la mencionada población, cuando un grupo de hombres pasaban por allí y no les gustó que los mojaran. Esto provocó una reyerta en la que había puños y patadas.

Ever Sarmiento al notar que eran sus hijos los que estaban involucrados en la pelea se metió a defenderlos. Pero él, de 45 años, no contaba con que uno de los sujetos con los que estaban peleando sus hijos tenían en su poder un poco de botella y lo atacó, trató de defenderse, pero no fueron suficientes sus brazos porque el otro hombre alcanzó a propinarle una herida en el cuello, que lo dejó herido de muerte.

Sarmiento alcanzó a ser llevado hasta el Hospital de Santo Tomás, pero los médicos de turno manifestaron que llegó sin signos vitales, producto de pérdida de sangre que tuvo por las heridas recibidas en la garganta.

Otro hombre que estaba en la pelea también resultó con heridas, pero fueron más leves y se encuentra recluido en el centro asistencial de la población donde se recupera de manera satisfactoria.

Las autoridades no se han pronunciado al respecto, pero los familiares del muerto esperan que capturen al responsable.