En Marialabaja, su exmarido le arrancó parte de una oreja de un mordisco

“Tengo miedo de que ese hombre venga y me haga un daño peor o se meta con uno de mis hijos”. Esas son las palabras de Dilcia Barrios, de 40 años, quien fue víctima de una brutal golpiza presuntamente por parte de su excompañero sentimental. El hecho sucedió en la madrugada del lunes en el municipio de Marialabaja, cuando la mujer, de nacionalidad venezolana, se dirigía a su residencia, en el barrio Santa Rita.

Dilcia narró ayer, en las afueras de Medicina Legal, en Zaragocilla, cómo fue el salvaje ataque que sufrió y que le dejó varias lesiones de consideración en su cuerpo y rostro.

La agresión

La mujer relata que el domingo 19 de enero estuvo con varias de sus compañeras de trabajo en un paseo. Luego de disfrutar, ellas decidieron continuar en la noche en un establecimiento público. “Estábamos sentadas ahí, pero mi ex estaba cerca vigilando todo lo que yo estaba haciendo. Me estaba siguiendo”, expresó la mujer con voz nerviosa.

En ese lugar estuvieron hasta la madrugada del lunes, cuando Dilcia y sus amigas decidieron irse a sus casas.

“Yo dije que me iba y agarré una moto para mi casa. Él me siguió en otra moto y venía detrás. De un momento a otro se me acercó y me jaló por el pelo, tumbándome de la moto”, expresó la afectada.

Esto sería supuestamente aprovechado por el señalado agresor para atacarla sin contemplación.

“En el suelo me empezó a pegar trompadas, patadas y me amenazaba de muerte diciendo que me iba a matar y que se las tenía que pagar”, anotó Dilcia, quien agregó que en medio de la agresión su exmarido, presuntamente le arrancó parte de su oreja izquierda de un mordisco.

La afectada dijo que nadie se metió a defenderla, sino que después de que el hombre se cansó de golpearla, se fue y la dejó abandonada. Ella como pudo llegó a un centro médico donde la atendieron y le cogieron puntos de sutura en la oreja y en la mano izquierda.

Lo dejó dos meses

La relación entre Dilcia y su ex duró un año, y aunque en un principio todo estaba bien, los últimos meses de vivir juntos se convirtieron en un infierno para ella.

“Al principio todo estaba bien, fueron los últimos meses los que se pusieron feos, donde él me pegaba, porque al inicio eran solo discusiones”, anotó la mujer. Desde ese momento la mujer decidió cortar con la relación, pero su expareja no lo aceptó, y de acuerdo con su relato, el hombre estaba tan obsesionado que la perseguía y la vigilaba en todos lados.

Tanto es el temor que Dilcia tiene que puso una orden de restricción para que su ex no se acercara a ella, sin embargo para este hombre eso no fue impedimento para que supuestamente la agrediera.

“Yo le pido a las autoridades que capturen a ese hombre, porque tengo miedo de que me haga un daño mayor o me mate, incluso temo por mis dos niños”, dice la mujer.