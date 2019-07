En promedio hay dos homicidios menos por mes

Junio empezó con la violencia de género como su protagonista. El martes 4, luego de un fin de semana con puente festivo, Diana Sofía Blanco había salido de su casa en Nuevo Paraíso para ir a su trabajo. Su vida había cambiado hacía pocos días, cuando decidió ponerle fin a una relación en la que era maltratada.

Sin embargo, el ataque machista de su expareja sentimental no se hizo esperar y el desafortunado “si no es para mí no será para nadie” salió a flote cuando eran las 6:30 de la mañana.

A pocos metros de la avenida Pedro Romero, Diana fue abordada por Jairo Ávila, quien luego de cruzar unas palabras con ella y tras recibir una respuesta negativa, desenfundó un arma y la atacó a balazos. Luego el sujeto se disparó y falleció en el sitio de los hecho. Diana alcanzó a ser llevada a una clínica, pero falleció a los pocos minutos.