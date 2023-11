En UCI hombre que manipulaba un volador y se le explotó en una oreja

“Ese fue como a las 7:00 p.m., ahí en la sede de campaña cercana al parque principal. Nosotros estuvimos apoyándolo a él, trabajando en la campaña. Tenía que ir a que me pagaran el dinero y me pagaron; luego nos quedamos como 10 minutos en la celebración y en ese momento echaron tres voladores. Al tercer volador, no sé qué pasó, pero nos cayó a nosotros en el hombro”, relató la mujer.

Herrera Lozano afirmó que tras el estallido de la pólvora quedaron aturdidos e inconscientes. La pareja fue llevada en un vehículo por otras personas que participaban del evento político hasta el Hospital de Floridablanca.

“Nos sacaron alzados y nos llevaron al hospital, dejándonos allá tirados. Mi esposo se vio más afectado, la oreja se le desprendió, le hicieron una reconstrucción, le pusieron más de 10 puntos, y falta operarlo del oído”, dijo la mujer. Lea: “Lo venían siguiendo”: sobre su moto sicarios mataron a John en Tacarigua

Producto de las graves afectaciones que tuvo en la piel, Gian Carlos fue remitido al HIC, en Piedecuesta, en donde permanece en recuperación de las quemaduras de tercer grado que sufrió en el rostro, cuello y hombro.

Por su parte, Olga Herrera manifestó que ella quedó con un aparente problema auditivo y deberá esperar par se evaluada por un especialista de su EPS.

“Fue hace 10 días y no hemos tenido ninguna respuesta por parte del alcalde o sus colaboradores para que se apersone de las cosas. Yo sé que él no fue quien lanzó el volador, pero ese no era un escenario para hacer eso. No había Defensa Civil, no había ambulancias. Afortunadamente no había niños o la tragedia hubiera podido ser peor”, concluyó la mujer.