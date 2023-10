Encuentran cadáver en estado de descomposición en el embalse del Guájaro

El cuerpo fue sacado del agua hasta cuando llegaron los peritos e hicieron la inspección del mismo y luego trasladaron hasta las dependencias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las primeras informaciones que se tienen es que el cuerpo ya estaba en estado de descomposición.

Las personas que estaban presentes en el sitio manifestaron que se trataría de un hombre que se llamaba Luis y que su residencia sería el municipio de Sabanalarga, Atlántico. Que el fin de semana había llegado al corregimiento de Las Compuertas para participar en las fiestas patronales y donde hubo fiesta de corraleja.

Sobre este caso las autoridades no han dado un reporte oficial y sólo han dicho lo poco que han podido indagar con los moradores del sector. Hasta tanto no se tengan los resultados de la necropsia por parte de los peritos de Medicina Legal no se conocerán las causas de su muerte.

Hasta el cierre de esta nota, no se tenía conocimiento del nombre de esta persona, que según testigos, tiene apariencia de ser un hombre joven.