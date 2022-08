Entregan cuerpo de primo de alias “Cadena”, asesinado por el paramilitar

El reservista, quien para esta fecha tendría 41 años de edad, no desconfió y se dirigió a la finca “El Palmar” del municipio de San Onofre, en donde su primo se resguardaba con sus hombres de la AUC.

Ese día, luego de varias horas y en vista de que Luis Eduardo no regresaba a su lugar de residencia, el padre de crianza del joven se dirigió a dicha finca y le preguntó a alias “Cadena” por su hijo y este le respondió: “No me joda y váyase, yo aquí no lo quiero”.

Sin embargo, un muchacho que había recién llegado a las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia le expreso que no buscara a Luis Eduardo, porque alias “Cadena” lo había asesinado.

El joven desapareció el primero de enero de 2003 y habría sido asesinado de manera personal y directa por parte de alias “Cadena”, según lo informó el director de la Seccional de Fiscalía en Sucre, Fernando Salgado.

Según las investigaciones de las autoridades, alias “Cadena” habría asesinado con sus propias manos a su primo porque éste había prestado el servicio militar y otra hipótesis indica que lo hizo porque no gustaba de sus familiares.