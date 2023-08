Envían mensaje extorsivo a capellán del Ejército en Puerto Colombia

El sacerdote Jaime Barrios, padre del Santuario Nuestra Señora del Carmen de Puerto Colombia, denunció que ha sido víctima de extorsión por parte de una organización criminal que lo acusa de haberse robado unos recursos de esa institución. Lea: Así cayó banda que en atraco asesinó a empresaria para quitarle $77 millones

“El día miércoles me llegó, primero con unas afirmaciones falsas y luego con un número telefónico para que comunicara en un tiempo límite de 30 minutos para que me comunicara con ellos. Pero al ser capellán del Ejército, trabajo con el Gaula, me comuniqué con ellos, bajo la asesoría del señor arzobispo de Barranquilla, que ha estado muy pendiente del caso”, dijo el padre Barrios.