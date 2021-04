¿Equivocación? Matan a menor en la puerta de su casa, en Magangué

En el barrio Boston, del municipio de Magangué, hay conmoción por la muerte a bala de un adolescente, de 17 años. Familiares, vecinos y amigos aseguran que a Maicol Ramos Reyes le dispararon por equivocación, el sábado a las 4:30 de la tarde, frente su casa.

Una de las versiones que manejan los allegados del joven es que dos sicarios en moto llegaron a una esquina del barrio donde departían varios vecinos con la intención de dispararle a un individuo apodado ‘el Waltico’.

Tal parece, relataron testigos, que al pistolero se le encasquilló el arma y eso fue aprovechado por los tres sujetos que departían para correr. Justo en ese momento salía de su casa Maicol al sentir el alboroto.

El sicario recargó su arma y disparó contra el grupo que corría, pero las balas se alojaron en el pecho y la cabeza del adolescente, matándolo en el acto. Su cuerpo quedó en toda la puerta de su vivienda, en la carrera 30 con calle 21.

Uno de los vecinos de la víctima dijo que Maicol, al ver a los sicarios, alcanzó a decirles que no le dispararan porque él no tenía nada que ver con lo que sucedía. “Era amigo de todos, los favores que podía hacer, los hacía. Esto no puede ser”, dijo un residente del barrio Boston, anotando que Maicol era un muchacho servicial y muy juicioso con sus deberes escolares.

El joven vivía con su mamá y hermanos, y cursaba décimo grado en la Institución Educativa San Mateo de Magangué.