Exnovia de joven asesinado en Minca es señalada de mandarlo a matar

Cabe resaltar que el 24 de enero del presente año, la joven denunció al hoy occiso por maltrato. "Hoy 24 de enero 2023 el señor José Mora atentó con mi vida, esta es la cuarta vez que recibo maltratos de él, siempre lo perdoné porque me juraba que cambiaría, siempre me buscaba arrepentido, la penúltima vez que me maltrató me mandó para la clínica de lo mal que me encontraba. Lo hago responsable de que cualquier cosa que me pase a mí y a familia, me cansé de sus maltratos, de sus faltas de respeto, me reservaré el resto por que a pesar de todo no quisiera un mal para su vida, pero espero que esto no le pase a ninguna más", expresó la mujer en sus redes sociales en aquel entonces.