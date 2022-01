Familia de asesinado en Ceballos pide que el policía investigado pague

Hermana del fallecido.

A Pérez De La Cruz lo enviaron a Facatativá, Cundinamarca, a un centro de detención para miembros de la Policía, pero el 17 de julio de 2021 habría quedado en libertad por vencimiento de términos. “El proceso, sin embargo, no culmina ahí, él sigue vinculado a la investigación”, dijo en su momento el abogado de la familia de la víctima.

“Eso fue lo último que supimos, ahí ha quedado el proceso: no han llamado a más testigos, no dicen más nada. No sabemos dónde está el policía. Queremos saber qué ha pasado con el caso de mi hermano”, insiste el pariente del fallecido y hace un llamado a las autoridades a no dejar impune el homicidio de César, que dejó dos hijos, a toda una familia y una comunidad dolidos con su injusta y pronta partida.