Familia de hombre hallado muerto en Olaya exige una investigación

Mientras está sentada en las afueras de Medicinal Legal, Onorina Martínez recibe varias llamadas para darles las condolencias por el lamentable fallecimiento de su hermano Benito Martínez Quintana, de 65 años. Fue asesinado el lunes de varias cuchilladas.

Dice que espera que las autoridades averigüen bien lo que sucedió, pues si bien su hermano tenía una adicción a las drogas, no se metía con nadie “y de eso pueden dar fe sus vecinos”, sostiene.

Benito era reciclador y los vecinos lo llamaban para hacer mandados y otras cosas. Era de esa manera como se ganaba la vida. “No era mala gente, no se metía con nadie”, indicó.

Explica que en esa vivienda donde fue hallado muerto, en el barrio Olaya Herrera, sector San José Obrero, vivía con otro hermano que sufre de los nervios y un sobrino.

“Dicen que eso fue como a las 3 de la mañana del lunes, pero mi hermano, el que sufre de los nervios, fue como a las 6 de la mañana a avisarme a mi casa porque yo vivo en otro barrio. Yo no le creía porque siempre llegaba a visitarme relatando cosas que yo aveces ni le creía, pero en ese instante me entró el mensaje de una vecina donde me confirmó lo que había pasado. De inmediato salí para allá para Olaya y cuando llegué estaba la Policía”.

Sostiene que aún no hay certeza de quién fue el que lo acuchilló, pues se dice que tenía varias heridas con arma blanca en distintas partes del cuerpo.

A Benito Martínez Quintana, cartagenero, quien en el sector era conocido como ‘Big Bam’, lo hallaron desnudo en el patio de la vivienda en la calle 10 de Mayo. Al parecer tenía siete heridas causadas con cuchillo, una muerte causada con sevicia.