Familia de Jaime Saade entrega otra versión sobre la muerte de Nancy Mest

En un comunicado dado a conocer a la opinión pública y a los medios de comunicación de Barranquilla y el país, los familiares de Jaime Saade Cormane, dan a conocer su versión de lo sucedido en la madrugada del 1 de enero de 1994, donde resultó herida y luego muerta Nancy Mestre Vargas.

En el comunicado de 18 puntos, la familia Saade Cormane exponen la otra versión a la entregada hasta ahora por el padre de Nancy, el señor Martín Mestre, de quien dicen ha tergiversado cómo en realidad sucedieron los hechos.

COMUNICADO

“A raíz de los últimos acontecimientos relacionados con la detención de nuestro hermano Jaime en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil; la familia Saade Cormane se permite aclarar lo siguiente:

1. Jaime Saade fue juzgado como reo ausente, por lo tanto, este juicio, en términos éticos, contiene una verdad a medias, pues su contenido ha sido llenado solo con la versión de una de las partes. A la sentencia final solo se llegó con versiones y suposiciones, mas no con pruebas científicas contundentes.

2. En vista de nuestro silencio relacionado con este caso, por respeto a la víctima y a nuestro hermano, la opinión pública y los medios de comunicación solo tienen la versión del padre de Nancy Mestre, quien se ha encargado de construir una cadena de mentiras, que de tanto repetirla todos creen que es la verdad absoluta de los hechos.

3. Es importante recordar a la opinión pública la secuencia lógica de los hechos antes, durante y posterior a la tragedia que enluta tanto a la familia Mestre como a la nuestra, pues a raíz de este desafortunado suceso perdimos a nuestros padres, quienes tenían aún muchos años por vivir.

4. Nuestro hermano Jaime y Nancy llevaban más de 6 meses un noviazgo tranquilo y con muchas expectativas, aprobado y consentido por los padres de la joven. Para festejar el noviazgo, Nancy Mestre participó del cumpleaños de Jaime, el 24 de diciembre de 1993 en nuestra casa con el beneplácito de sus padres.

5. El 31 de diciembre de 1993, Jaime llegó a la casa de los padres de Nancy a solicitar permiso para que ella estuviera con él ese fin de año. El señor Martín Mestre le dio el permiso a su hija después de “pitos”, lo que denotaba una total confianza en Jaime.

6. Tanto Jaime como Nancy pasaron juntos la primeras horas del año nuevo, festejando en diferentes sitios de Barranquilla y terminaron anidándose en la madrugada en nuestra casa.

7. Jaime entró a su baño a tomar una ducha y dejó a Nancy acostada en su cama. Cuando salió del baño la encontró tirada en el suelo con una herida en la cabeza y con su revólver en la mano.

8. Ante semejante escena, Jaime, desesperado, llamó a nuestros padres para que lo ayudaran. Cargó a Nancy y tropezando con las escaleras bajó corriendo a la calle. Con la ayuda de nuestro padre, subió a la muchacha al platón de la camioneta y la llevaron a la Clínica del Caribe. Allí estuvo varios días agonizante hasta que falleció.

9. Jaime suplicaba a Dios para que la salvara, para que viviera y pudiera contar lo que había sucedido.

10. Al morir Nancy, su padre acusó a Jaime de haberla asesinado y comenzó a descargar toda su furia contra nuestro hermano. A construir una versión acomodada para culparlo.

11. Al sentirse amenazado y señalado, y no escuchado, desde el primer momento, y sin haberse iniciado las investigaciones propias del hecho, nuestros hermano Jaime se vio acorralado y sin garantías, por lo que decidió la determinación de huir y no enfrentar la investigación judicial.

12. Jaime Saade Cormane jamás ha estado detenido por delito alguno o por mal comportamiento, hasta el 27 de enero de 2020 en Belo Horizonte, Brasil. Sus relaciones amorosas siempre fueron tranquilas y constructivas, así lo pueden atestiguar sus anteriores novias y su actual esposa.

13. Seis meses después de esta tragedia, con apenas 65 años nuestra madre falleció asfixiada por las constantes amenazas y llamadas extorsivas. Un mes después, nuestro padre sucumbió y murió por el mismo hecho.

14. Somos conscientes de que Jaime no quiso enfrentar el juicio, pero esto no lo hace culpable, él no es ningún monstruo como lo quiere señalar el señor Martín Mestre, y los hechos de su vida lo han demostrado.

15. Muy poco de lo que cuentan los medios es verdad. Nancy nunca estuvo tirada en un monte, ni fue violentada, ni violada. Ella sostenía relaciones íntimas normales con Jaime y jamás tuvieron una discusión. Las hojas secas y residuos de maleza se adhirieron a su cuerpo cuando nuestro padre la sostenía en el platón de la camioneta, camino a la clínica, ya que este automotor siempre se estacionaba debajo de un frondoso árbol de roble.

16. Pedimos respeto a la memoria de nuestros padres, que se frene el morbo construido por el señor Mestre. Siempre hemos guardado silencio sobre estos hechos y los antecedentes depresivos de su hija, por honor y por la memoria de los difuntos.

17. Nuestro hermano no es un asesino y su procedimiento con la decisión que tomó Nancy, fue la de una persona sana y racional, queriendo siempre ayudar y resolver el problema. Si fuera un asesino, entonces, ¿por qué llevó a su novia herida desesperado a la Clínica del Caribe? Si la violó en un monte ¿para qué la llevó a nuestra casa?

18. Esperamos que todo se aclare y que prime la justicia y la verdad, para el bien de los involucrados en esta tragedia”.