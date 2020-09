Familia del joven fallecido en discoteca, en marzo, exige justicia

Una nueva manifestación pacífica se vivió en Cartagena. En la mañana de hoy, frente a la Estación de Policía de Chambacú, varios familiares y amigos de Holver Enrique Carrasquilla Garcés, asesinado el pasado 7 de marzo dentro de una discoteca en el barrio Buenos Aires, exigieron que el señalado del homicidio, Eduardo Giraldo López, vaya a prisión.

“Creemos en la justicia y por eso nos manifestamos pacíficamente, para que nos escuchen. No queremos atentar contra la integridad de nadie, solo usamos este medio para mostrar nuestra inconformidad porque el juez que lleva el caso está tomando decisiones que no nos parece. Quieren darle una sentencia que consideramos no es la adecuada. El debe ir a prisión, no tener casa por cárcel”, dijo un familiar de Holver, quien murió tras ser baleado.

Agregaron que seguirán haciendo manifestaciones. “El culpable debe pagar, así que esta semana que entra volveremos a manifestar”, añadió.

Giraldo, quien era un empresario de eventos musicales en la ciudad, le disparó a Carrasquilla en una discoteca y frente a decenas de personas, al parecer, luego de una riña que Holver sostuvo con su expareja sentimental. En mayo se entregó voluntariamente.

En cámaras de seguridad quedó grabado el momento en que Giraldo buscó su arma y le disparó a Holver, quien fue auxiliado, pero nada se pudo hacer para salvarlo.