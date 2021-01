Familia exige investigar a fondo accidente de tránsito

“Esa mañana ella se levantó temprano, hizo desayuno y me dijo que se iba de paseo para Barranquilla. Me aseguró que cuando llegara a su destino me iba a llamar, ella siempre vivió conmigo y éramos muy unidos”.

Carlos Ortega recuerda los últimos minutos que vio con vida a su hija Zulay del Carmen Ortega Fuentes, de 55 años, muerta en un accidente de tránsito ocurrido en La Cordialidad, cerca a Bayunca, en la mañana del jueves. Carlos está destrozado, pero habla con fluidez. “Ella se fue feliz para su paseo. Iba con su hijo, de 18 años, y con el papá de él, Irobaldo Urieles Matoso. Llevaban varias maletas. Mi hija no vivía siempre con Irobaldo, pero ellos salían y compartían”, señaló.