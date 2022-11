Familia sufre por desaparición de mujer que escapó de hospital en Cartagena

“Hasta la fecha, nadie se ha reportado con buenas noticias. A veces la gente se aprovecha, dice que la ve para pedir plata y resulta que no es cierto”, cuenta Marisol, su hermana, y recuerda los números dispuestos para que quien sepa de ella se comunique con su familia: 315 471 9789 y 312 628 0639.

No saber dónde más buscar, a quién llamar o preguntar: así vive Marisol Hernández hace más de 365 días desde aquel confuso, pero definitivo 28 de octubre de 2021. Espera que en algún momento su celular suene y le digan que por fin la vieron, que Crixa Ruiz Cardona está bien.

“He llegado a creer que está muerta, ya no sabemos qué más hacer; sin embargo, el investigador de la Fiscalía que está a cargo de su búsqueda dice que es muy probable que mi hermana siga con vida”, revela Hernández antes de lamentar lo sucedido en el HUC: “Ahí no la registraron como era, la ingresaron con otra cédula, y cuando desapareció no llamaron”.

El día de la fuga

El 26 de octubre, Crixa llegó a Cartagena procedente de Cali; lo hizo "para estar más cerca de su papá y recibir el apoyo de mujeres artesanas". Aquí la recibió la mujer que su hermana encargó, la cual era consciente de la esquizofrenia socio afectiva que sufre Crixa.