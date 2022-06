Grave pasajero de taxi que fue chocado por conductor ebrio en Y de Olaya

“Esto no se lo deseo a nadie. No ha sido fácil, a cada momento le pedimos a Dios para que se recupere pronto. Él es el sustento de su familia, tiene dos niñas pequeñas de año y medio y ocho meses, y no es justo por lo que está pasando. Queremos que ese conductor pague por lo que hizo”.

Son los días más críticos en la vida de Alexander Pérez Pérez y su mamá, Davelis Pérez, no se ha separado de él en ningún momento. Él es uno de los pasajeros del taxi, marca Suzuki, que el lunes en la madrugada fue brutalmente chocado por una camioneta Kia en la llamada Y de Olaya Herrera, a un costado de La Cordialidad. Le puede interesar: Así era Ramón Rojas, taxista que murió en accidente en la ‘Y’ de Olaya

El taxista, Ramón Silvestre Rojas, murió casi al instante de ocurrir el accidente, a eso de la 1:20 de la madrugada. Llevaba dos pasajeros hacia El Pozón, uno de ellos Alexander, de 20 años. La otra ocupante era Dairis Caraballo Amaya, quien también resultó gravemente herida y aún sigue hospitalizada. De ella se sabe que recibió un fuerte golpe en la cabeza que le ha provocado pérdida de memoria.