Habla familia de hombre que habría quemado a su mujer

“No lo quería hacer”

La familiar asegura que “Mauricio no quería hacerle daño a Katia. Ellos discutieron, pero él estaba haciendo un arreglo en la casa y por eso tenía el encendedor. Se echó alcohol en las manos y sin querer, una mano se le prendió. Katia, al ver que Mauricio se quemaba, se acercó a auxiliarlo, pero ella también tenía alcohol en el cuerpo y por eso se quemó”.

También expresó que su hermano “la intentó socorrer, echándole agua en el baño, luego llamó a un vecino para llevarla a la clínica. La familia de Katia de una fue violenta con Mauricio. Hemos recibido amenazas por esto, pero ellos saben que mi hermano no huyó, que él preguntaba por su salud cuando estaba hospitalizada. En esa habitación donde pasó todo solo estaba Katia y Mauricio”.

“Él me dijo que la amaba, que peleaban, pero era algo normal en las parejas. Asegura que fue un error el echarse alcohol en el cuerpo, porque él no quería quemarla, si hubiera querido hacerlo, pues quema toda la casa, pero no era su intención. No pararemos hasta que esté libre”, agregó.