Hallan cuerpo de recién nacido con cuchilladas: su mamá está hospitalizada

En los últimos meses en diferentes barrios de Barranquilla, las autoridades han reportado más de cuatro hallazgos en basureros o arroyos de fetos o bebés recién nacidos, lo que ha sido preocupante para la comunidad.

Es así que los habitantes del barrio Lipaya, aún se encuentran asombrados con la macabra escena, luego de que el jueves en la calle 80, un reciclador se da cuenta del cuerpo de un bebé de pocos días de nacido que presentaba heridas provocadas con arma blanca.

Un familiar cercano a la joven de 22 años, quien presuntamente es la responsable de este hecho por ser la madre del menor, entregó algunos detalles de lo que ocurrió. “Eso sucedió en la mañana (del jueves), pero no sabíamos que ella estaba embarazada, fue una sorpresa para nosotros, tampoco tenía barriga o algo que evidenciara el embarazo. Estamos esperando que se recupere para que ella diga las cosas como pasaron. No puedo juzgarla hasta no saber su versión”.

Sus allegados tampoco conocen qué la llevó a tomar esa decisión, ya que es madre de dos niñas de 2 y 4 años, y nunca mostró comportamientos ‘extraños’.

Testigo

Personas que viven por el sector donde fue encontrado el bebé, cuentan lo que evidenciaron de este hecho.

“Se sintió como una escena de terror. Era temprano cuando la gente empezó a decir que había un bebé muerto en la basura. Dicen que el muchacho que recicla lo cogió creyendo que era una sábana, pero notó que debajo había algo, era la criaturita, fallecida”, dijo la moradora, agregando a su vez que después de ello avisaron a la Policía, quien llegó y confirmó lo sucedido.

Las autoridades manifestaron que se encuentran analizando cada una de las pruebas, dentro de las investigaciones pertinentes notaron que el cuerpo del pequeño presentaba dos heridas.

“El bebé tenía una herida con sangre cuando cortaron el ombligo umbilical y otra en la espalda. Se presumen que esta última fue ocasionada cuando el reciclador buscaba entre las bolsas”.

Sin embargo, esto deberá ser confirmado por Medicina Legal, instituto que establecerá las causas del deceso y responsabilidad de la madre.

Lea aquí: Sicariatos en Chapacuá y Olaya: ‘Pitun’ y ‘Brandon’ son las víctimas mortales