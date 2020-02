“Hasta donde sé, no tenían líos con nadie”

No sabe qué pasó

Elsa manifestó que no sabía lo que había pasado, pues no vivía con ninguno de los fallecidos. “La verdad es que lo que diga es mentira. Yo me enteré fue de la muerte. Hasta donde yo tengo entendido, ellos no tenía problemas ni amenazas con nadie”.

Ella contó que se enteró de lo sucedido por una llamada que le hizo una hermana suya, en la que le explicaron que habían encontrado asesinados a tiros a su tío y a su abuelo en la finca Los Camarones, en Clemencia.

“Mi abuelo -Luis- quedó dentro del rancho y mi tío quedó en una especie de barranco tirado, prácticamente descompuesto. Tenía la cara comida por los animales y estaba descompuesto, quizá por el sol”, narró la doliente.