Hombre con leucemia salió a comprar medicina y fue herido en un atraco

“Yo estaba en la bomba de El Amparo comprando medicamentos para los dolores que me da esta enfermedad. Cogí un mototaxista, como de 50 a 55 años y cuando llegamos a la casa, me sacó el arma y me pidió el celular y otras pertenencias, pero como me negué me disparó de una”, contó mellado, quien es un destacado chef.

Cabe recordar que Mellado Guzmán es conocido a través de las redes sociales como Cocinero Humanitario por su reconocida labor social en Cartagena y Bolívar, entre otros pueblos de Colombia.