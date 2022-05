Hombre degollado en Boston era masajista en las playas de Bocagrande

Immar Paz Moná, hermano de la víctima y quien reside en Pereira, explicó que ayer viernes en la mañana llamó a su madre para saludarla y preguntar por la familia. Ella lo que le dijo era que todo estaba bien, lo único raro era que ‘Mauro’, no había llegado a dormir la noche del jueves.

¿Quién mató a ‘Mauro’? ¿Qué razón tendría esa persona para asesinar a un hombre trabajador? Las respuestas a esas preguntas son las que familiares y amigos de este popular masajista de las playas de Bocagrande quieren encontrar. Hasta ahora, la Policía Metropolitana de Cartagena no les ha dado ninguna explicación. Lea aquí: Detalles del brutal asesinato de productor de champeta y su ayudante

Él tomó su transporte rumbo a Bocagrande, en inmediaciones del hotel Costa del Sol. En la noche no fue a dormir a su casa en San Pedro Mártir.

Lo sucedido

Horas después fue su madre quien lo llamó a él para decirle que en Medicina Legal estaba el cuerpo de un hombre con las características de su hermano, que lo habían ingresado con signos de violencia y herido, al parecer, con arma cortopunzante. Tenía una cortada profunda en su cuello.

“Yo me vine de Pereira de una para averiguar qué había pasado pero no nos han dado una información veraz de lo que ocurrió. Nos dicen que hay un detenido, pero no sabemos qué tan cierto sea o si es el culpable o no”, indicó Immar Paz Moná.

Explicó que su hermano Mauricio Andrés salió el día jueves con su madre de su casa en el barrio San Pedro Mártir, sector La Esquina Caliente. Él tomó su transporte rumbo a Bocagrande, en inmediaciones del hotel Costa del Sol. La señora se fue rumbo a otro sector de la ciudad a buscar unas medicinas que le había enviado su EPS. Desde entonces no se volvieron a ver.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Cartagena, el jueves en la noche se presentó una riña en el barrio Boston, en el Camino del Medio, donde una persona resultó muerta a cuchillo. Por estar indocumentado las autoridades lo ingresaron a la morgue de Medicinal Legan como habitante de la calle. Sin embargo, tras lograr su identificación se pudo establecer que se trataba de Mauricio Andrés Paz Moná, de 43 años, quien además de ser masajista en las playas de Bocagrande también se dedicaba a hacer peinados con las palenqueras. Era reconocido dentro de este gremio.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se está a la espera de que se defina su situación jurídica.