Hombre muere atropellado por moto en Pasacaballos

Una nueva vida se pierde en las carreteras del corregimiento de Pasacaballos. Esta vez la víctima es Martín Gómez Coronado, de 61 años, y su familia no encuentra consuelo.

“Esto es duro, mi hermanito era una buena persona, trabajadora y atenta. Vivía con mi mamá porque nunca se casó ni tuvo hijos. Mi madre está desconsolada”, dijo Narciso Gómez, uno de los 11 hermanos de la víctima.

Según el familiar, el pasado jueves 19 de noviembre, a las 7 de la noche, Martín salió de su casa, en el barrio La Loma, para ir a comprar pan en una tienda, en la calle Las Flores. Iba tranquilo y mientras se dirigía a ese lugar, saludaba a algunos conocidos.

Agregó el pariente que “cuando cruzaba una carretera fue atropellado por una moto que iba en exceso de velocidad y lo dejó tirado en la vía”.

“El muchacho que atropelló a Martín también es de Pasacaballos. Lo más triste es que no ha dado la cara, no nos ha buscado, pero esperamos que la Policía haga algo y que esto no quede impune”, añadió Narciso.

Martín fue llevado al centro médico del corregimiento, pero luego fue remitido a la clínica El Bosque, en Cartagena, donde murió en la tarde del domingo.

Gómez Coronado se dedicaba a oficios varios y, según sus allegados, era muy servicial y conocido en el corregimiento.