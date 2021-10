Hombre murió al ser arrollado por motociclista en Mamonal

“Era un ser muy joven, con muchas ganas de vivir y una visión de superación después de tantos esfuerzos”. La muerte de Cowan Orozco no ha dejado de sorprender entre sus seres queridos, que en redes sociales lamentan lo ocurrido y le dedican sentidas palabras.

Luchó por su vida durante 13 días, pero no pudo más. Carlos David Cowan Orozco falleció el sábado, luego de sufrir un accidente de tránsito en Mamonal.

Sobre el conductor del vehículo que lo arrolló no hay información. Al parecer, el hombre huyó del lugar y dejó tendido en el piso a Carlos. “Pedimos los videos de la cámara de seguridad, pero aún no nos dan respuesta. No sabemos ni quién fue ni tenemos claridad sobre cómo ocurrió el accidente”, dijo un allegado del ahora fallecido.

A Cowan Orozco lo trasladaron a una clínica de la ciudad, y estuvo en coma durante 13 días. Sus familiares creyeron que saldría de ese estado y se recuperaría, pero la mala noticia llegó el sábado y los derrumbó. Lea aquí: Accidente en Gambote: ¿qué podría pasar con el conductor de la “mula”?

Ahora, esperan que las autoridades investiguen los hechos y se aclare la forma en como murió el hombre, que deja a amigos, allegados y parientes dolidos con su partida. “Vuelta alto, que Dios te tenga en su santo reino”, le dedican.