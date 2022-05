Homicidio en El Pozón: “La muerte de mi hermano había sido planeada”

La familia de Jesús David Martínez Hernández, de 30 años, tiene claro quiénes son sus asesinos y las razones por las qué fue atacado a bala y botellazos. Es por eso que le exigen a las autoridades que atiendan sus denuncias, ya que se asegura que no están siendo escuchados. Lea aquí: Homicidio en Caño del Loro: lo matan de un balazo en estadero

“Tenemos miedo, ya que los que asesinaron a mi hermano hacen parte de una misma familia. No fue ninguna riña, ni tampoco sicariato como se rumoró. Todo lo planearon de tal manera que varias motos los recogieron después de los hechos. Horas después no había nada en la casa donde ellos viven, cerca del bar donde lo mataron. Se mudaron de una”, esto es lo que asegura Dora Martínez, hermana del hoy difunto.

Martínez Hernández fue baleado tres veces dentro de un bar en el barrio El Pozón, el pasado 16 de mayo. De allí fue remitido al puesto de salud y camino a la Clínica Madre Bernarda falleció. Eran las 2 de la madrugada.

La mujer asegura que hace más de un año, su hermano tuvo una riña con un conocido del barrio, quien el día de su muerte lo llamó a hablar en el bar. Todos pensaron que eso había quedado así, y que después de tanto tiempo no pasaría a mayores.

Explicó que Jesús David frecuentaba mucho ese lugar y hasta allí llegó esa persona, junto con una pareja y un hijo de estos.

“Cuando mi hermano se acercó, le pegaron botellazos y cuando cae al suelo la mujer le pasó el revólver a su marido y este le dispara. Él otro muchachito, hijo de estos, lo golpeaba a pesar de estar herido”, indicó la mujer.

La hermana del fallecido aseguró que han ido a la Fiscalía a poner el denuncio contra estas personas y no les han querido recibir la información. “Dicen que ya entró en investigación. Además, hay cámaras de seguridad y ellos no ha solicitado esos videos. Queremos que este hecho no quede impune. Hay responsables y deben pagar”.

También denunció que a su hermano tuvieron que sacarlo del CAP de El Pozón porque no fue atendido con prontitud, por lo que en un taxi lo llevaron a la Madre Bernarda, pero cuando llegó ya había fallecido.